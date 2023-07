Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nexans: vers un troisième navire câblier
26/07/2023

(CercleFinance.com) - Nexans annonce investir dans un troisième navire câblier à la pointe de l'innovation, 'à la faveur d'un carnet de commandes record et pour anticiper les besoins futurs d'un marché de l'éolien offshore et de l'interconnexion en plein essor'.



'Modèle unique et pionnier, ce nouveau navire s'inscrit dans la continuité du navire Nexans Aurora avec une capacité accrue et la possibilité de poser quatre câbles simultanément. Sa livraison est prévue pour 2026', précise le fournisseur de câbles.



Equipé de trois tables tournantes d'une capacité combinée de 13.500 tonnes, ce nouvel actif stratégique contribuera également à la création de plusieurs centaines d'emplois directs et indirects à travers le monde, pendant les phases de construction et d'opération.