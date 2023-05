Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : vers un re-test du plancher des 74E ? information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 18:35









(CercleFinance.com) - Nexans dévisse de -3,5% vers 75,85E : le titre a ricoché ce 8 mai sous l'ex-support des 80,5E (plancher du 20/04): le titre se dirige vers un retest du support crucial des 74E du 6/10/2021, 30/06 et 8/03/2022... et désormais 26/04/2023.

Un enfoncement libèrerait un potentiel de repli 'mécanique' de -14E en direction du plancher des 60E du 5 mars 2021.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -3.50%