Nexans : va lancer un programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Le groupe Nexans annonce avoir décidé de mettre en place un programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 500.000 actions. 'Ce programme a pour objet de réduire le capital social afin de limiter l'effet dilutif futur de l'augmentation de capital réservée aux salariés qui sera mis en place ultérieurement', précise le groupe.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -4.04%