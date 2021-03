Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : un nouveau centre automatisé en Suède Cercle Finance • 24/03/2021 à 17:10









(CercleFinance.com) - Nexans Suède réalise la construction d'un nouvel entrepôt et un centre logistique de 3 000 m². La construction a commencé et le début des opérations est fixé à août 2021. Dans le nouvel entrepôt, un tout nouveau centre logistique automatisé avec des fonctions logistiques numériques verra le jour. ' Grimsås en Suède est l'une des deux usines du Groupe qui sera désormais digitalisée ', explique Lars Josefsson, CEO de Nexans Suède. ' Investir dans un projet industrie 4.0 signifie des flux de production plus efficaces et le début d'un processus de numérisation révolutionnaire au sein de Nexans '.

