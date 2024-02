Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: un contrat 'majeur' remporté en Italie information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Nexans a annoncé vendredi avoir remporté un contrat 'majeur' en vue de fournir à un gestionnaire de réseau italien de premier plan quelque 6.000 km de câbles de distribution basse et moyenne tension.



Le groupe français précise que cet accord doit s'accompagner de la fourniture des services associés pour appuyer la transition énergétique en Italie, à partir de février 2024 et dans un délai de 16 mois.



Dans un communiqué, Nexans souligne que ce contrat réaffirme son positionnement en tant qu'acteur majeur de l'électrification durable, tout en renforçant son partenariat de long terme avec son client transalpin.



Les câbles basse et moyenne tension seront fabriqués en Italie, dans son usine de Battipaglia, à partir d'un aluminium bas carbone, dont les émissions de gaz à effet de serre sont de 30% à 50% inférieures à celles de l'aluminium classiques.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.



Suite à cette annonce, l'action Nexans progressait de 0,4% vendredi matin à la Bourse de Paris.





