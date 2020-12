Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : un contrat de 20ME avec la centrale de Hinkley Cercle Finance • 17/12/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Nexans annonce qu'il va fournir descâbles spécialisés, destinés àlanouvelle centrale nucléaire de Hinkley PointC (Royaume-Uni), dans le cadre d'un contrat d'environ 20millions d'euros. D'une durée de six ans, ce contrat prévoit la conception et la fabrication de 3000kilomètres de câbles, en vue d'assurer la sécurité et la fiabilité des installations électriques pendant la durée de vie de la centrale. 'Ce projet va apporter une contribution majeure pour aider le pays à atteindre laneutralité carbone, en compensant neufmillions de tonnes d'émissions de CO2par an tout au long deladurée de vie prévue de la centrale, soit soixanteans', rapporte Nexans qui précise par ailleurs que les câbles sans halogène ENERGEN NUC seront fabriqués sur le site de Mehun-sur-Yèvre (Cher), en France.

