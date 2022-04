Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: un CA en hausse de +6,1% à 1 623 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 09:36









(CercleFinance.com) - Nexans publie aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre 2022. Le chiffre d'affaires standard s'est élevé à 1 623 millions d'euros, en hausse organique de +6,1% par rapport au premier trimestre 2021 et +16,3% en organique hors métallurgie, reflétant une accélération des tendances d'électrification à l'échelle mondiale.



La demande a entraîné une forte croissance du carnet de commandes (+19% par rapport à l'année précédente), avec un carnet de commandes ajusté de 2,4 milliards d'euros pour le segment Génération et transmission.

La notation S&P a été relevée à BB+, confirmant ainsi la réussite de la transformation du Groupe.



' Nous avons commencé l'année avec une dynamique forte, résultant de la mise en oeuvre de notre stratégie combinant une croissance intelligente (axée sur la valeur) avec nos clients stratégiques et le déploiement de nos programmes de transformation très réussis, SHIFT et Amplify. Nous sommes donc confiants quant à la réalisation de nos prévisions financières pour 2022', estime Christopher Guérin, directeur général de Nexans.



'Ce mois-ci, nous avons accueilli à bord le fabricant de câbles de classe mondiale Centelsa en Amérique latine, une entreprise de 339 millions USD générant 29 millions USD d'EBITDA, avant synergie. Ceci marque la première étape clé de la stratégie de Nexans pour devenir un Pure player de l'électrification durable du monde. '





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +1.95%