Nexans : un analyste à l'achat, le titre en hausse

(CercleFinance.com) - Le titre Nexans gagne 3% à la bourse de Paris alors que ce matin, Oddo relevait justement sa note sur le titre, passant de ' neutre ' à ' achat ' et relevant son objectif de cours à 54 euros, contre 44 euros précédemment. L'analyste anticipe un CA annuel à 5,8 milliards d'euros (soit -10,5% en un an), légèrement en-deçà du consensus (5,9 milliards). En revanche, Oddo salue l'efficacité du plan de réduction des coûts susceptible de générer 210 millions d'euros d'économies. Compte-tenu de la bonne exécution du plan, l'analyste relève respectivement de 4% et 9% ses estimations d'EBITDA 2021 et 2022 à 432 millions (+27% en un an) et 464 millions d'euros (+7,5%).

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +3.28%