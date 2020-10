Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : un 2e administrateur pour représenter les salariés Cercle Finance • 23/10/2020 à 10:23









(CercleFinance.com) - Le Comité d'Entreprise Européen de Nexans (NEWCO) annonce la nomination de Bjørn Erik Nyborg au sein du conseil d'administriation de Nexans. Il devient ainsi le deuxième administrateur représentant les salariés, pour une durée de quatre ans. Bjørn Erik Nyborg a rejoint Nexans en novembre 2005 en tant qu'opérateur sur la ligne d'isolation papier au sein du Business Group Systèmes sous-marins et terrestres. Depuis 2019, il est responsable des consommables de l'entrepôt de l'usine de Halden en Norvège. De 2014 à 2019, Bjørn Erik Nyborg a été membre adjoint du Conseil d'administration de Nexans en Norvège. Il a représenté les travailleurs norvégiens au sein du NEWCO de 2016 à 2020. Il a également été, de 2014 à 2019, membre adjoint d'un Conseil d'administration externe, OK Industri, qui s'occupe de la formation des apprentis dans l'une des régions de la Norvège.

