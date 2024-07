Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 17:09









(CercleFinance.com) - Nexans gagne près de 1% à Paris, après que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note de 'surperformance' sur le titre, assortie d'un objectif de cours relevé de 122 à 130 euros.



Pour rappel, Nexans a récemment annoncé la finalisation de l'acquisition de l'entreprise italienne La Triveneta Cavi principalement présente sur les câbles basse et moyenne tension.



'Nous intégrons La Triveneta à compter de juin 2024 (7 mois puis full year 2025). Notre estimation de CA 2024 ressort ainsi à 6 983 ME (vs 6.6 MdE préalablement) dont une croissance organique de 2.5% et un effet périmètre de 5%. Nous révisons en hausse de 6.3% notre estimation d'EBITDA 2024 à 746 ME (vs 702 ME préalablement, +12.2% YoY) soit une marge de 10.7% (+50 pb)', indique l'analyste.



Le prochain CMD (journée des investisseurs) est prévu le 13 novembre.







Valeurs associées NEXANS 111,20 EUR Euronext Paris +1,00%