Nexans : suspension des prévisions pour 2020

(CercleFinance.com) - S'il 'est trop tôt pour évaluer les impacts sur les résultats financiers' de la crise sanitaire en cours, Nexans annonce suspendre les prévisions 2020 annoncées le 20 février 'et ce, jusqu'à ce que le contexte économique dicté par l'épidémie s'éclaircisse'. 'À ce stade, plusieurs gouvernements ont pris (ou sont en train de prendre) des mesures restrictives qui pourraient impacter notre chaine logistique ainsi que notre calendrier de production', souligne le fabricant de câbles. Dans ce contexte, son comité exécutif et son équipe managériale se concentrent sur la protection des équipes, la continuité de l'activité et de la production, la tenue des engagements clients et le maintien de la liquidité financière.

