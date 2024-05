Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: succès d'une émission obligataire de 575 ME information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 18:18









(CercleFinance.com) - Nexans annonce aujourd'hui le succès d'une émission obligataire pour un montant nominal total de 575 millions d'euros sur une échéance de cinq ans et un coupon annuel de 4,125%.



Nexans permettra de financer l'acquisition annoncée en février 2024 de La Triveneta Cavi, un acteur sur les marchés européens des câbles moyenne et basse tension.



Jean-Christophe Juillard, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier de Nexans commente : ' Le succès de cette nouvelle émission obligataire, la plus importante émission de Nexans, confirme la confiance du marché obligataire dans la stratégie de Pure Player de l'électrification du Groupe '.



Les obligations sont notées BB+ par Standard & Poor's.





