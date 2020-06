Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans signe un prêt garanti par l'Etat de 280 millions d'euros Reuters • 11/06/2020 à 10:22









PARIS, 11 juin (Reuters) - Le spécialiste des câbles Nexans NEXS.PA a annoncé jeudi la signature avec un pool de banques françaises d'un prêt garanti à hauteur de 80% par l'Etat d'un montant de 280 millions d'euros. Ce financement dispose d'une maturité de douze mois et d'une option d'extension jusqu'à cinq ans, a précisé le groupe dans un communiqué. Nexans avait annoncé début mai négocier un prêt garanti par l'Etat afin de faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus sur son activité. Le groupe a assuré jeudi disposer d'une liquidité suffisante pour son activité et ses engagements financiers, sans remboursement de dette avant 2021. A la fin mars, et avant de sécuriser le prêt garanti par l'Etat, le groupe détenait une position de liquidités autour d'un milliard d'euros. Début avril, il a tiré 200 millions d'euros d'une ligne de crédit revolving d'un montant total de 600 millions d'euros afin de repayer les billets de trésorerie arrivant à échéance. Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, CIC, Crédit Agricole Ile-de-France, Natixis et Société Générale constituent le pool bancaire. (Blandine Hénault, édité par Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -1.92%