(CercleFinance.com) - Nexans signe un nouveau contrat avec Airbus portant sur la fourniture de câbles et de fils aéronautiques spécialisés. Ils sont destinés à former le réseau électrique des avions et hélicoptères civils et militaires. ' Ce nouveau contrat fait de Nexans un fournisseur majeur d'Airbus pour des câbles à hautes performances. Pendant la durée de ce contrat, Nexans se concentrera sur de nouvelles solutions pour la future génération d'avions électriques et hybrides ' indique le groupe. Un avion peut compter de 100 à 350 km de câbles, selon le modèle. Thierry Rodrigues, Directeur des marchés mondiaux aéronautique et défense chez Nexans, a déclaré : ' Au cours de notre collaboration de longue date, nous avons fourni à l'avionneur des câbles dont la longueur cumulée équivaut à plus de 50 fois le tour de la Terre. '

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -2.27%