Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: signe un contrat pour PacWave South information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 15:37









(CercleFinance.com) - Nexans annonce la signature d'un contrat portant sur PacWave South, le premier site de test d'énergie houlomotrice connecté au réseau américain.



PacWave est un projet conjoint mené par le ministère américain de l'Énergie (DoE), l'État d'Oregon et l'Oregon State University en vue de faciliter la recherche de technologies renouvelables innovantes.



PacWave South se compose de quatre flotteurs qui capturent l'énergie générée par le mouvement des vagues pour produire jusqu'à 5 MW chacun.



RT Casey LLC a choisi Nexans pour la fourniture des quatre câbles moyenne tension en courant alternatif (MTCA) qui acheminent l'électricité des flotteurs vers la côte, sur une longueur totale de 80 km.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -1.52%