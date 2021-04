Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : signe un contrat de deux ans avec la RATP Cercle Finance • 01/04/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Nexans a signé un contrat de deux ans avec la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). Ce contrat porte sur la fourniture de câbles ferroviaires spécialisés et de services logistiques destinés à renforcer la sécurité incendie, la fiabilité et les performances des réseaux de métro et de tramway de l'agglomération. Le contrat prévoit au total la pose d'environ 4 800 km de câbles Nexans dans des tunnels ainsi qu'à bord de matériel roulant dans la région Île-de-France, notamment dans le cadre du prestigieux projet Grand Paris Express. Dans le cadre de ce contrat, Nexans fournira à la RATP l'ensemble des câbles destinés aux infrastructures du réseau parisien.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +3.18%