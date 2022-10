Nexans signe un contrat de crédit renouvelable multidevises de 800 millions d'euros

(AOF) - Nexans, qui a annoncé un relèvement de ses objectifs annuels pour 2022 à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels ce matin, a également signé ce jour un nouveau contrat de crédit renouvelable multidevises de 800 millions d'euros avec un groupe de 13 banques pour remplacer le contrat de crédit existant non utilisé signé le 12 décembre 2018 pour un montant de 600 millions d'euros. Cette facilité continue de renforcer la liquidité financière de Nexans et a une durée de cinq ans avec deux options d'extension d'un an.

Jean-Christophe Juillard, directeur général délégué et directeur financier de Nexans, commente : " Nous sommes heureux de sécuriser ce nouveau financement avec 13 partenaires bancaires pour soutenir l'ambition stratégique de Nexans. Le succès de cette nouvelle ligne de crédit renouvelable, sursouscrite de plus de 100 millions d'euros, illustre l'amélioration de la situation financière de Nexans et permet de sécuriser l'accès du groupe à la liquidité jusqu'en 2029."

Points clés

- Groupe créé en 1901 spécialiste des câbles destinés à l’électrification ;

- Chiffre d’affaires de 6,1Mds€ réalisé à 82 % auprès de 4 secteurs cibles : les bâtiments & territoires pour 41 %, les industrie s& solutions pour 23 %, les haute tension & projets pour 13 %, les telecoms et data pour 5 % ;

- Répartition des ventes à 45 % en Europe, 31% dans les Amérique, 14% en Asie Pacifique et 8 % en Moyen-Orient, Afrique et Russie ;

- Modèle d’affaires “Electrifier le futur“ centré sur la chaîne de valeur de l’électrification couvrant de la production d’énergie jusqu’à sa transmission, sa distribution et sa consommation ;

- Capital éclaté avec 3 positions fortes – le chilien Invexans Pack pour 28,8 %, BPI France pour 7,69 % et les salariés pour 6,3 % - Jean Mouton présidant le conseil d’administration de 14 membres, Christopher Guérin étant directeur général ;

- Situation financière très saine avec une dette ramenée à 74 M€, d’où un relèvement de sa note, des liquidités de 1,8 Md€, donnant un ratio de fonds propres de 5 % et un effet de levier de 0,2.

Enjeux

- Ambition stratégique 2022-24 « Winds of change» : concentration sur 4 secteurs et réorientation du portefeuille sur l’électrification, 200 M€ d’investissement en Haute tension sous-marine d’ici 2023 en Norvège et Etats-Unis, déploiement du programme SHIFT Performance, objectifs financiers: 6 à 7 Mds€ de chiffre d’affaires et marge opérationnelle entre 10 et 12 % ;

- Stratégie d’innovation dynamique avec 100 M€ investis dans les 15 centres de R&D (1 800 brevets) : efficience : démarche d’écoconception / intelligence : recours aux jumeaux numériques pour élever le rendement des actifs et limiter les besoins en fonds de roulement / simplicité : câblage Plug & Play pour les installations d’énergie renouvelable ?

- AmpaCity, nouveau pôle d'innovation mondial dédié à l'électrification décarbonée ;

- Stratégie environnementale 2030 validée par le SBTi : réduction de 46,2 % des émissions de CO2 de scope 1 et 2 de 46,2 % vs 2019 et de 24 % d’ici 2030 celles émises dans le scope 3 (fournisseurs), objectifs intermédiaires 2023 : certification des sites industriels à 93 %, 70 à 80 % de ventes de produits contribuant à la transition énergétique et 80 % de câbles connectés et recyclables ;

- Apport du fabricant de câbles colombien Centelsa à la stratégie d’offres d’électrification ;

- Bon démarrage du navire câblier Aurora et de l’usine américaine de câbles et hausse du carnet de commandes de 2,1 Mds€ dans la transmission et production d’énergie.

Défis

- Diversité de rentabilité entre branches, les bâtiments & territoires étant les moins margés ;

- Impact de l’inflation, notamment du prix du cuivre, compensé par les plans SHIFT et Amplify ;

- Retombées du lancement de Ultracker, ensemble de solutions pour les chaînes logistiques, perturbées par la pénurie de semi-conducteurs et de matières premières ;

- Après un doublement du résultat net au 1 er semestre, objectif 2022 relevé d’un résultat d’exploitation entre 560 et 590 M€, et d’un autofinancement libre entre 200 et 250 M€ ;

- Rachat d’actions.

