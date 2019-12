Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : signe un accord cadre avec Eversource et Ørsted Cercle Finance • 06/12/2019 à 10:48









(CercleFinance.com) - Nexans, Eversource et Ørsted annoncent ce jour la signature d'un accord-cadre renforçant leur partenariat de long terme. 'Selon cet accord, Nexans pourra fournir jusqu'à 1.000 kilomètres de câbles d'exportation d'énergie haute tension sous- marins pour les parcs éoliens offshore d'Ørsted en Amérique du Nord', explique Nexans. La première livraison devrait intervenir d'ici à 2022 et l'accord est conclu jusqu'en 2027.

