Nexans : signe six contrats majeurs en Australie

Cercle Finance • 09/12/2020 à 10:17









(CercleFinance.com) - Le Groupe vient de se voir attribuer par Biosar Australia six contrats majeurs concernant de nouveaux projets dans les États du Queensland, de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud. La capacité de production d'électricité de ces six parcs solaires totalisera 672 MW, soit suffisamment pour alimenter plus de 600 000 foyers. ' Quels que soient la source d'énergie renouvelable et le niveau de tension (HT, MT ou BT), nous proposons des solutions complètes de câbles spécialisés qui assurent des connexions efficaces et fiables aux réseaux électriques. ' a déclaré Geoffrey Simpson, Responsable du marché des énergies renouvelables pour Nexans Olex.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +1.21%