Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : se hisse vers 74E, valide un 'bear trap' sous 72E information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 16:49









(CercleFinance.com) - Nexans se hisse vers 74E et prend à contrepied les vendeurs qui se sont fiés au signal négatif validé par la cassure du support des 72E des 31 mai et du 7 au 11 septembre (suivi du test de 70E).

Il pourrait s'agir d'un classique scénario de 'cassure/réintégration', ce qui n'invalide pas la tendance baissière moyen terme initiée sous 102E début février: il faudrait en effet refranchir l'oblique baissière qui gravite vers 78E... il y a encore de la marge.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +6.13%