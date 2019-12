Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : se hisse vers 37,6E, égalant son zénith du 4/11 Cercle Finance • 05/12/2019 à 09:12









(CercleFinance.com) - Nexans se hisse vers 37,57E, égalant son zénith du 4/11: soit le titre ébauche un double-top parfait, soit il s'apprête à sortir par le haut du corridor ayant pour support 35,3E (double creux des 13/11 et 03/12) et avec comme premier objectif 39,9/40E.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +4.91%