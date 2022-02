Nexans : S&P Global Ratings relève sa note à BB+

(AOF) - S&P Global Ratings a relevé sa note long terme sur Nexans de BB à BB+. En 2021, le groupe a dépassé ses objectifs, atteignant notamment une génération de trésorerie (Free Cash-Flow) de 179 millions d'euros, et un plus bas historique de sa dette nette à 74 millions d'euros, grâce à une gestion du besoin en fonds de roulement et à la génération de cash. La note de crédit Long Terme et celle de la dette Senior Non Garantie (Senior Unsecured) passent à BB+, assorties d'une perspective " stable ".

Jean-Christophe Juillard, directeur financier de Nexans, a commenté : " Cette amélioration de notre note long terme met en évidence la réussite de la transformation du groupe qui vient renforcer son bilan depuis 2019. Alors que Nexans construit sa nouvelle vision stratégique : devenir un " Pure Player " de l'électrification, cette reconnaissance est clé pour soutenir notre ambition. "