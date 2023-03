Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: s'engage pour une électricité 100 % renouvelable information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 13:14









(CercleFinance.com) - Nexans annonce aujourd'hui, être sur la bonne voie pour passer à une électricité provenant à 100 % de sources renouvelables.



Pour atteindre ses objectifs de décarbonisation, Nexans a lancé une démarche visant à conclure un contrat d'achat d'électricité virtuel paneuropéen (VPPA) afin de couvrir la majeure partie de sa consommation d'électricité pour l'ensemble de ses sites en Europe.



Nexans a désigné World Kinect Energy Services, filiale de World Fuel Services, comme conseiller exclusif pour l'aider à atteindre ses objectifs tout en renforçant l'alignement des parties prenantes et en minimisant l'exposition aux prix du marché.



Dans les semaines à venir, Nexans consultera le marché avec l'aide de World Kinect Energy Services afin de solliciter des offres pour trouver le meilleur projet correspondant à ses besoins.



' Ce contrat d'achat d'électricité constituera une nouvelle étape, garantissant à long terme une électricité produite à partir de sources renouvelables ', se félicite Olivier Chevreau, directeur du développement durable de Nexans.





