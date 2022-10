Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : ricoche sous les 101E information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 13:09









(CercleFinance.com) - Nexans ricoche brutalement sous les 101E et retombe lourdement vers 95E: les 101E correspondent à une forte résistance oblique moyen terme qui unissait plein de précédents sommets de niveau très rapproché depuis mi-juin (97, 99, 99,6, 101E).

Un bon support oblique se dessine vers 90E et correspond à la base d'un biseau ascendant moyen terme.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -5.40%