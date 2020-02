Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : ricoche sous 48,78E, vers un double-top ? Cercle Finance • 06/02/2020 à 17:58









(CercleFinance.com) - Nexans ricoche sous 48,78E, c'est à dire au contact des 49E, ex-plancher de fin décembre 2017. L'ex-zénith des 46,78E du 20 janvier n'a pas réussi à endiguer la consolidation: le titre devrait retrouver du soutien sur le support légèrement oblique qui gravite vers 44E désormais.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -3.65%