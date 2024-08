Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans : revient tester le support des 117,4E information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 19:12









(CercleFinance.com) - Nexans qui a ricoche sous les 124,7/124,8E les 14 et 15 août revient tester le support des 117,4E, refermant au passage le 'gap' des 117,7E du 19 août.

Le prochain objectif à la baisse sera un autre 'gap', celui des 113,7E du 6 août, lequel coïncide presque avec l'ex-zénith des 114E du 24 mai.





Valeurs associées NEXANS 118,20 EUR Euronext Paris -2,80%