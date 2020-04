Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : retrait de la proposition de dividende Cercle Finance • 01/04/2020 à 08:13









(CercleFinance.com) - Dans le contexte sans précédent de la pandémie du Covid-19, Nexans annonce que son conseil d'administration a décidé de retirer la proposition de dividende de 0,40 euro par action au titre de 2019, annoncé le 20 février. Le fabricant de câbles confirme que l'assemblée générale se tiendra le 13 mai, mais à huis clos, sans la présence physique des actionnaires. Elle sera diffusée en direct sur son site internet et Nexans encourage les actionnaires à voter par correspondance.

