Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : retour à un bénéfice net en 2020 Cercle Finance • 17/02/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Nexans publie un résultat net part du groupe de 78 millions d'euros pour 2020, contre -122 millions en 2019, et un EBITDA de 347 millions, soit une marge en recul de 0,3 point à 6,1% pour un chiffre d'affaires standard de 5,71 milliards, en retrait de 8,6% en organique. Fort d'une génération de trésorerie et d'un ROCE supérieurs à ses objectifs, ainsi que d'une dette nette à un plus bas depuis 10 ans, le conseil d'administration proposera à l'AG la distribution d'un dividende de 0,70 euro par action au titre de 2020. Nexans vise en 2021 un EBITDA entre 410 et 450 millions d'euros, une génération de trésorerie (free cash-flow) avant fusions, acquisitions et opérations de capital entre 100 et 150 millions et une rentabilité des capitaux employés (ROCE) entre 12,5 et 14,5%.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +0.75%