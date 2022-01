Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : retombe après plusieurs échecs sous 89E information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 11:12









(CercleFinance.com) - Nexans retombe vers 86,5E après plusieurs échecs sous 89E : les prochains points d'appui se situent au niveau de l'ex-résistance des 85E (du 7/12/2021) puis de l'ex-plancher des 81,35E (du 10/12).





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -1.85%