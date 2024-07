Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans : résultats salués, nouveau record absolu à 116,5E information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Nexans rehausse ses perspectives pour 2024 et dévoile un résultat net de 176MnsE pour le premier semestre 2024 (contre 134MnsE il y a 1 an): le titre qui ouvre un 'gap' au-dessus de 107,5E s'envole de +8% vers 116,5E, pulvérisant la récente résistance des 111,3E des 26 juin et 4 juillet puis celle, plus décisive des 114E, le précédent record absolu du 24 mai dernier.

Le titre vient de s'ouvrir le chemin des 121,3E par la règle du report d'amplitude (après le récent double rebond sur 101,3E.





