Nexans : résultats 2021 et perspectives 2022 au-dessus des attentes

(AOF) - Nexans figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120 avec une progression de 4,93% à 80,85 euros par action, dans la foulée de sa publication annuelle. Le spécialiste des câbles a en effet délivré des résultats 2021 légèrement au-dessus des attentes et a fait état de perspectives 2022 solides. Le résultat net du groupe a ainsi doublé pour s'établir à 164 millions d'euros, soutenu par l'augmentation du prix du cuivre, alors que le consensus rapporté par Invest Securities était de 161 millions.

L'Ebitda a atteint 463 millions, en hausse de 33,4%, faisant ressortir une marge sur Ebitda de 7,6%, contre 6,1% en 2020. Le marché tablait sur un Ebitda de 455 millions d'euros, Nexans ayant fixé un objectif de 430 à 460 millions, et sur une marge de 7,5%. Cette croissance de la marge d'Ebitda dans toutes les activités a été tirée par la forte reprise de la demande et le levier opérationnel.

De son côté, le chiffre d'affaires "standard" a atteint 6,054 milliards, en croissance de 6% dont +8,3% en organique, après -8,6% en 2020. A métaux courants, le chiffre d'affaires se monte à 7,374 milliards, après 5,979 milliards un an plus tôt.

Par ailleurs, le free cash flow est ressorti à 179 millions d'euros (+14%), contre 147 millions attendus et une guidance de 100 à 150 millions. Ceci grâce au programme de transformation Shift, à une gestion stricte du besoin en fonds de roulement et à la priorité donnée à la génération de trésorerie.

Fort de ces résultats, Nexans a relevé son dividende à 1,2 euro par action, contre 0,7 euro en 2020.

Pour 2022, le groupe prévoit un Ebitda compris entre 500 et 540 millions d'euros, pour un consensus de 526 millions. La génération de trésorerie devrait être quant à elle de comprise entre 150 et 200 millions d'euros, contre 109 millions attendus.

Enfin, Nexans a également souligné la grande qualité du carnet de commandes ajusté de l'activité Haute Tension Sous-Marine qui s'établit à 2,2 milliards d'euros, fait remarquer Invest Securities.

Christopher Guérin, directeur général, a déclaré : " Nos résultats de l'année 2021 démontrent que nous sommes parfaitement en ligne avec les étapes qui structurent notre vision industrielle à 10 ans " New Nexans ", présentée à l'été 2018, et dont nous venons de clore le premier chapitre. Place à présent à la seconde étape, pour transformer le Groupe en un " Pure Player " de l'Electrification présent sur l'ensemble de la chaine de valeur".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe créé en 1901 spécialiste des câbles destinés à l’électrification ;

- Chiffre d’affaires de 5,7 Mds€ réalisé à 83 % auprès de 4 secteurs cibles : les bâtiments & territoires pour 42 %, les industrie s& solutions pour 21 %, les haute tension & projets pour 12 %, les telecoms et data pour 7 % ;

- Répartition des ventes à 40 % en Europe, 22 % dans les Amérique, 12 % en Asie Pacifique et 7 % en Amérique latine et 7 % en Moyen-Orient, Afrique et Russie ;

- Modèle d’affaires “Electrifier le futur“centré sur la chaîne de valeur de l’électrification couvrant de la production d’énergie jusqu’à sa transmission, sa distribution et sa consommation ;

- Capital éclaté avec 3 positions fortes – Invexans et Teck Pack pour 2 !,9 %, BPI France pour 7,7 % et les salariés pour 4,41 %-, Jean Mouton présidant le conseil d’administration de 14 membres, Christopher Guérin étant directeur général ;

- Situation financière saine avec une dette ramenée à 179 M€, d’où un relèvement de la perspective de sa note, donnant un ratio de fonds propres de 14 % et un effet de levier de 0,7.

Enjeux

- Ambition stratégique 2022-24 « Electrify the future » : concentration sur 4 secteurs et réorientation du portefeuille sur l’électrification / 200 millions d’euros d’investissement en Haute tension sous-marine d’ici 2023, en Norvège et aux Etats-Unis / déploiement du programme SHIFT Performance / objectifs financiers 2024 : 6 à 7 Mds€ de chiffre d’affaires et marge opérationnelle entre 10 et 12 % et génération de trésorerie de 500 à 600 M€ ;

- Stratégie d’innovation dynamique avec 98 M€ investis dans les 15 centres de R&D (1 800 brevets) : 4 domaines « Pact » pour une connectivité rapide des clients finaux : innovations produits, développements avancés, compétitivité et activités de test et support / programme SIFT Prime ;

- Stratégie environnementale notée A visant la neutralité carbone pour 2030 via 3 chantiers avec des objectifs jusqu’en 2023 : certification des sites industriels (de 86 % en 2020 à 93 % en 2023) / économie circulaire : ventes de produits contribuant à la transition énergétique (de 57 % à 70-80 %), câbles connectés et recyclables (de 17 % à 80 %) / réductions annuelles d’émissions de GES ((-de 12 à 15 %) et recours aux énergies renouvelables ou décarbonées (de 65 à 72 %) ;

- Bon démarrage depuis la mi-juin pour le navire câblier Aurora et l’usine américaine de câbles.

Défis

- Diversité de rentabilité entre branches, les bâtiments & territoires étant les moins margés ;

- Intégration du colombien Centelsa, stratégique pour les projets d’énergie renouvelable dans la région andine ;

- A fin septembre 2021, hausse de 8,2 % du chiffre d’affaires ;

- Objectif 2021, rehaussé, d’un résultat d’exploitation entre 430 et 460 M€, et d’un autofinancement libre entre 100 et 150 M€.

