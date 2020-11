Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans resserre sa prévision d'Ebitda pour 2020, amélioration séquentielle du CA au T3 Reuters • 05/11/2020 à 07:04









5 novembre (Reuters) - Nexans SA NEXS.PA a annoncé jeudi à l'occasion de sa publication trimestrielle: * NEXANS-CA EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 5,6% AU T3 PAR RAPPORT AU T2 ET EN BAISSE DE 9,8% SUR UN AN, À 1,407 MILLIARD D'EUROS * NEXANS - LE CA DU T3 A ÉTÉ CARACTÉRISÉ PAR UN NET REBOND DE L'ACTIVITÉ CÂBLES * NEXANS AJUSTE SES PERSPECTIVES FINANCIÈRES POUR 2020 * NEXANS-L'EBITDA 2020 DEVRAIT SE SITUER ENTRE 320 ET 360 MILLIONS D'EUROS (CONTRE UNE PRÉCÉDENTE PRÉVISION ENTRE 310 ET 370 MILLIONS D'EUROS) * NEXANS-LA RENTABILITÉ DES CAPITAUX EMPLOYÉS (ROCE) AVANT IMPÔTS EST ATTENDUE ENTRE 8% ET 10% EN 2020 (CONTRE 7% ET 10% DANS LA PRÉVISION PRÉCÉDENTE) (Bureau de Paris)

