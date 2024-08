Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: reprend son souffle sous les 125E information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 11:02









(CercleFinance.com) - Après sept séances consécutives de hausse, Nexans repend son souffle un peu en dessous des 125E. En cas de retournement de tendance plus prononcé, il pourrait chercher appui sur les 120E de fin juillet, voire aller combler le gap du 7 août au-dessus de 113,7E.





Valeurs associées NEXANS 123,60 EUR Euronext Paris -0,88%