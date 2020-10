Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : report de sa journée investisseurs Cercle Finance • 01/10/2020 à 08:24









(CercleFinance.com) - Nexans annonce que sa journée investisseurs se tiendra le 17 Février 2021, soit en présentiel, soit en virtuel. ' La journée investisseurs de Nexans devait se tenir à l'origine à Londres, Paris et New York à partir du 3 Novembre 2020. Ce report est la conséquence directe de la récente résurgence de la pandémie Covid-19, certains pays en Europe et en Amérique du Nord réévaluant les conditions des rassemblements physiques ' indique le groupe.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -0.12%