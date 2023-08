Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : repasse les 76E, surveiller 78E information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 10:26









(CercleFinance.com) - Nexans amorce l'ébauche d'un 'W' haussier sur 72E (31 mai, 18 août) et repasse les 76E... mais le titre n'est pas complètement tiré d'affaire car une résistance significative se profile vers 77,7E puis surtout 78E (oblique baissière moyen terme).





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +4.17%