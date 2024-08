Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans : repasse la barre des 120E information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 17:53









(CercleFinance.com) - Nexans repasse la barre des 120E (résistance du 31 juillet) après une correction de -6% en 72H.

Un support semble avoir été trouvé vers 113,7E (ex-'gap' du 6 août) mais il est trop tôt pour exclure une rechute vers 107,5/108E (si plafonnement sous 120,2E).





Valeurs associées NEXANS 119,90 EUR Euronext Paris +2,13%