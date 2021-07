Nexans : renoue avec les bénéfices au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires de Nexans s'élève à 3 112 ME à cours des métaux standard, en hausse organique de +12% par rapport au premier semestre 2020, ce qui témoigne de la demande et de la gestion mix/prix favorable.

Le groupe indique avoir 'bénéficié d'une bonne dynamique commerciale et maintenu une croissance sélective au sein de ses activités afin de renforcer la solidité de son carnet de commandes pour l'exercice et au-delà'.

Dans ce contexte, l'EBITDA de Nexans s'établit à 222 ME au premier semestre, soit une hausse de 37% par rapport à la même période un an plus tôt. Nexans enregistre ainsi un résultat net pdg semestriel de 81 ME, loin de la perte de 55 ME du premier semestre 2020.

Le Groupe assure par ailleurs être 'en très bonne voie' pour finaliser son plan de transformation ' New Nexans ' et a dépassé les attentes au premier semestre 2021.

Dans ces conditions, Nexans révise à la hausse ses perspectives pour 2021, et anticipe un EBITDA 2021 compris entre 430 et 460 ME (vs 410 à 450 ME), un FCF entre 100 et 150 ME (avant fusions, acquisitions et opérations de capital), ainsi qu'un ROCE entre 13 et 15% (vs 12,5 à 14,5% auparavant).