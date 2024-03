Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: remporte un premier appel d'offres avec TenneT information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Nexans a remporté le premier appel d'offres dans le cadre de l'accord-cadre TenneT attribué en avril 2023.



Ce projet porte sur l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) de câbles haute tension à courant continu (CCHT) destinés aux systèmes de raccordement au réseau des parcs éoliens offshore BalWin3 et LanWin4.



Ces câbles permettront la transmission d'un total de 4 Gigawatts d'énergie éolienne offshore de la mer du Nord vers Wilhelmshaven en Allemagne (Basse-Saxe).



Une nouvelle technologie de câbles HVDC XLPE 525 kV sera utilisée pour le projet.



Pascal Radue, vice-président exécutif Génération et Transmission de Nexans, déclare : 'Ce contrat renforce notre position de leader dans la transition énergétique européenne, et nous sommes fiers de nous associer à TenneT pour construire un avenir durable.'





