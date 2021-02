NEXANS remporte un nouveau contrat au Brésil

(AOF) - Nexans Submarine Telecom and Special Cables (STSC - systèmes de câbles sous-marins télécoms et spéciaux) continue de développer sa relation client avec le Programa Amazônia Conectada (PAC - Programme Amazonie Connectée) pour apporter la connectivité de données à haut débit à une région éloignée et écologiquement sensible du Brésil. Le projet consiste à poser des câbles à fibres optiques sur le lit des rivières du bassin amazonien. En 2020, 470 kilomètres de câbles sous-marins ont été livrés, ce qui porte la longueur totale installée jusqu'à présent à 1 170 kilomètres.

Une commande de 620 kilomètres de câbles supplémentaires a été passée, dont la livraison est prévue pour 2021.

Nexans se félicite que l'essor croissant des câbles sous-marins ait permis à sa division STSC de constituer un carnet de commandes record à fin décembre 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ericsson, revitalisé par la 5G

Le groupe suédois était en difficultés il y a encore quelques années. Néanmoins, il a saisi l'opportunité de la 5G pour fortement consolider ses positions. Il est le seul équipementier à avoir remporté des contrats 5G à la fois aux Etats-Unis et en Chine. Avec la Corée du Sud et le Japon, ces deux pays ont été parmi les premiers au monde à lancer la 5G. Les Etats-Unis comptent désormais 1 million d'abonnés 5G, ce chiffe ayant dépassé la barre des 100 millions en Chine.

A travers sa stratégie « Focused », Ericsson a stoppé sa diversification pour se recentrer sur les équipements, qui constituent les trois quarts de son chiffre d'affaires. Néanmoins cette stratégie n'est pas sans risques. Lorsque les opérateurs télécoms seront tous équipés en 5G, ses concurrents comme Huawei et Nokia, présents sur toute la chaîne de valeur (matériel pour réseaux fixes, mobiles, cloud, smartphones), pourront compter sur leurs autres activités.