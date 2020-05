NEXANS remporte un important contrat de câble HVDC sous-marin en Grèce

(AOF) - Nexans a annoncé avoir remporté un contrat majeur pour la conception, la fabrication et l'installation d'un système de câbles sous-marins haute tension (HVDC) de 335 km pour Ariadne Interconnection SPSA, détenue à 100% par IPTO, le gestionnaire de réseau électrique grec. L'interconnexion reliera le réseau électrique de la Grèce continentale à la Crète. Elle assurera la sécurité de l'approvisionnement de l'île et permettra la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d'origine éolienne et solaire.

Le câble s'étendra sur une distance sous-marine de 335 km de la région de l'Attique sur le continent grec à la région d'Héraklion en Crète. Pour ce projet de 35 mois, Nexans fournira un système de câbles sous-marins HVDC de 500 mégawatts (MW) pour former la moitié de l'interconnexion bipolaire totale de 1000 MW.

