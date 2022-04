Nexans: remporte un contrat en Sicile information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 10:22

(CercleFinance.com) - Nexans a remporté un contrat de six millions d'euros auprès d'ERG, leader italien du secteur de l'énergie éolienne, portant sur la fourniture d'un ensemble complet de câbles, d'accessoires et de services d'ingénierie pour la réalimentation de quatre parcs éoliens terrestres en Sicile.



Ces parcs devraient produire 330 GWh par an, soit la consommation de 100.000 maisons et 166.000 tonnes d'émissions de CO2 évitées chaque année.



Cette annonce s'inscrit dans la continuité de la relation de longue date entre les deux entreprises, qui cherchent à contribuer au développement de l'énergie éolienne en Italie.



Nexans est le partenaire à long terme d'ERG dans le secteur italien de l'énergie éolienne, dans le cadre du Plan national de redressement et de résilience soutenu par le gouvernement italien.



'ERG est une entreprise de premier plan dans le secteur italien de l'énergie éolienne et notre partenariat continu avec elle n'est qu'une étape supplémentaire dans le parcours de Nexans pour contribuer à la transition énergétique et à l'électrification durable en Italie', souligne Giovanni Fenoglio, CEO et directeur des ventes de Nexans Italia.