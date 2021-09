Nexans remporte un contrat dans le nucléaire en Chine

(AOF) - Nexans a renforcé sa participation au programme accéléré de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en Chine, en se voyant attribuer un important contrat par CNEIC (China Nuclear Energy Industry Corporation) pour la fourniture de câbles spécialisés, destinés à deux nouveaux projets. Au cours des six prochaines années, le groupe français se chargera de concevoir et de fabriquer environ 1500 kilomètres de câbles ayant pour but d'assurer la sécurité, la fiabilité des installations électriques et ce pendant la durée de vie des réacteurs de Tianwan 7 et 8 et de Xudapu 3 et 4.

Nexans fabriquera les câbles dans son usine de Mehun-sur-Yèvre (Cher), en France. Les premières livraisons sont prévues pour septembre 2022 et se poursuivront jusqu'en 2027.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ericsson, revitalisé par la 5G

Le groupe suédois était en difficultés il y a encore quelques années. Néanmoins, il a saisi l'opportunité de la 5G pour fortement consolider ses positions. Il est le seul équipementier à avoir remporté des contrats 5G à la fois aux Etats-Unis et en Chine. Avec la Corée du Sud et le Japon, ces deux pays ont été parmi les premiers au monde à lancer la 5G. Les Etats-Unis comptent désormais 1 million d'abonnés 5G, ce chiffe ayant dépassé la barre des 100 millions en Chine.

A travers sa stratégie « Focused », Ericsson a stoppé sa diversification pour se recentrer sur les équipements, qui constituent les trois quarts de son chiffre d'affaires. Néanmoins cette stratégie n'est pas sans risques. Lorsque les opérateurs télécoms seront tous équipés en 5G, ses concurrents comme Huawei et Nokia, présents sur toute la chaîne de valeur (matériel pour réseaux fixes, mobiles, cloud, smartphones), pourront compter sur leurs autres activités.