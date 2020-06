NEXANS remporte un contrat dans le cadre d'un projet de parc éolien offshore en Ecosse

(AOF) - Nexans a annoncé avoir remporté un contrat majeur avec SSE Renewables pour la conception, la fabrication et l'installation de câbles d'exportation onshore et offshore haute tension (HV) dans le cadre du développement de la phase 1 du projet de parc éolien offshore Seagreen. La construction du projet de 1 075 mégawatts (MW), situé à 27 km au large d'Angus, débutera l'année prochaine. Une fois achevé en 2022/23, Seagreen 1 sera le plus grand parc éolien d'Écosse.

Le spécialiste du câble ajoute que ce parc constituera également la plus grande source d'énergie renouvelable, fournissant une contribution significative à l'objectif zéro émission nette de l'Écosse et suffisamment d'énergie renouvelable propre pour alimenter 1 million de foyers.

Le groupe indique que son usine à Charleston, aux États-Unis, fournira les trois câbles d'exportation offshore d'une longueur d 65 km. Cette usine a récemment été agrandie pour fabriquer des câbles d'alimentation sous-marins HT et est actuellement la seule installation dotée de cette capacité en Amérique du Nord. Les trois câbles d'exportation terrestres de 20 km du projet seront fabriqués dans l'usine de Nexans à Charleroi, en Belgique.

La société précise qu'elle s'est engagée à travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs locaux du projet Seagreen sur les opportunités de sous-traitance disponibles, y compris pour la partie offshore et terrestre du contrat.

Les câbles d'exportation pour le projet de parc éolien offshore Seagreen seront installés par l'Aurora, le tout nouveau navire de pose de câbles de Nexans. L'Aurora est actuellement en construction et sera livré au deuxième trimestre 2021.

L'électricité produite par les turbines Seagreen sera acheminée via les câbles d'exportation sous-marins jusqu'à la terre à Carnoustie. De là, les câbles terrestres transmettront l'électricité à une nouvelle sous-station à Tealing où elle alimentera le réseau national de transport d'électricité du Royaume-Uni.

AOF - EN SAVOIR PLUS