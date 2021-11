Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : remporte un contrat-cadre de 650 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 12:57









(CercleFinance.com) - Nexans annonce aujourd'hui avoir remporté un contrat-cadre deplus de 650millions d'euros auprès de Terna, portant sur la fourniture d'une solution de câblage d'interconnexion destinée au projet deliaison Tyrrhenian en Italie. Dans le cadre de ce contrat, le Groupe va fabriquer et poser 500km decâble 500kV à imprégnation de matière et de câble fibre optique par plus de 2000m deprofondeur d'eau, soit le câble d'énergie sous-marin le plus profond jamais posé enMéditerranée. Le projet Tyrrhenian crée un nouveau corridor électrique entre la Sicile, la Sardaigne et la région italienne de la Campanie quipermettra de mettre en place la première boucle entre les deux îles et le réseau continental italien.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +0.48%