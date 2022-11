Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nexans: remporte le contrat du projet Celtic Interconnector information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 11:20

(CercleFinance.com) - Nexans annonce avoir remporté le contrat portant sur le projet Celtic Interconnector, mené conjointement par le réseau français de transport d'électricité RTE et sonhomologue irlandais EirGrid.



Ce projet d'une capacité de 700MW sera le plus long câble XLPE (polyéthylène réticulé) d'interconnexion jamais construit dans le monde et constituera la première ligne sous-marine permettant l'échange direct d'électricité entre la France et l'Irlande.



'Ce système accélérera la transition énergétique de l'Europe enfavorisant ledéveloppement de sources d'énergie renouvelable. Le projet aidera en outre l'UE àatteindre sesobjectifs énergétiques et climatiques au moyen d'une énergie économique, sûre et durable pour tous', assure Nexans.