Nexans : rembourse son PGE et une émission obligataire

(CercleFinance.com) - Nexans annonce aujourd'hui le remboursement par anticipation de son ”Prêt Garanti par l'Etat” (PGE) de 280 millions d'euros en date du 25 février 2021. Le groupe rembourse également l'émission obligataire à taux fixe assortie d'un coupon annuel de 3,25% de 250 millions d'euros, émise le 26 mai 2016 et à échéance 26 mai 2021 en date du 10 mars 2021. Le Groupe a profité de son niveau de liquidité élevé pour repayer en avance son PGE ainsi que son émission obligataire. Au 31 décembre 2020, et avant ces remboursements anticipés, la position de liquidité de Nexans s'établissait à 1,7 milliard d'euros, incluant une ligne de crédit revolving non tirée de 600 millions d'euros. ' Nexans dispose d'un niveau de liquidité solide pour assurer la continuité de son activité et ses engagements financiers ' indique le groupe.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +2.58%