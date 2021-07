NEXANS relève ses objectifs 2021

(AOF) - Nexans a rehaussé ses objectifs 2021 grâce à un Ebitda record au premier semestre 2021. L'Ebitda du spécialiste du câble a bondi de 37% à 222 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda de 7,1 %, en hausse de 155 points de base par rapport au premier semestre 2020, grâce " à une croissance sélective, à une gestion efficace des matières premières (approvisionnement, hausse des prix), et à une réduction structurelle de la complexité et des coûts ".

Le chiffre d'affaires standard a enregistré un rebond de 12% en croissance organique par rapport au premier semestre 2020 à 3,112 milliards d'euros au premier semestre 2021. La croissance organique s'est élevée à 24,2 % au deuxième trimestre soutenue par un solide rattrapage de la demande et une gestion mix/prix favorable.

Nexans vise désormais Ebitda entre 430 et 460 millions d'euros contre 410 à 450 millions d'euros précédemment et une rentabilité des capitaux employés entre 13 % et 15% (entre 12,5 % et 14,5 % précédemment). Il a enfin confirmé sa prévision de génération de trésorerie entre 100 et 150 millions d'euros.

