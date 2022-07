Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans: refranchit en force les 81,5E information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 17:53









(CercleFinance.com) - La reprise amorcée sur 76,4E se confirme, Nexans refranchit en force les 81,5E et ne devrait plus rencontrer d'obstacle majeur avant les 89E, l'ex-zénith des 30 mars et 5 mai dernier.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +4.61%