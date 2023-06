Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : rechute sur 75,5E, les 73,7E en vue information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 11:19









(CercleFinance.com) - Après le test des 84E (ex-résistance du 18 avril), le titre rechute sur 75,5E.

Nexans devrait venir refermer l'ex-'gap' des 73,7E du 9 juin.





Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -2.65%