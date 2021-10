Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexans : rechute sous 79E, 71E en vue information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 10:59









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Nexans rechute sous 79E, l'ex-zénith du 1er avril dernier et risque de prolonger sa glissade jusque vers 71E, l'ex plancher du 18 juin puis 68,3E, le support des 30 avril puis 4 mai dernier.

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris -3.66%